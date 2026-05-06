VIA della CREATIVITA' - bando sessione straordinaria 2026 x la realizzazione di un documentario collettivo

Sessione straordinaria 2026

Gorizia, 3 – 24 giugno 2026

Durata: 3 settimane

Scadenza candidature: 10 maggio 2026

Nel quadro di una mirata azione di rinascita culturale dell’antico Borgo Castello di Gorizia, l’Associazione Palazzo del Cinema di Gorizia, in collaborazione con ANAC – Associazione Nazionale Autori Cinematografici, e con il sostegno di Unione Europea – Next Generation EU, Ministero della Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Gorizia,

a seguito delle otto residenze previste nel triennio 2024–2026 nell’ambito del progetto Via della Creatività,

pubblica il presente bando per un’edizione straordinaria rivolta a 6 giovani sceneggiatori e registi per una residenza artistica finalizzata alla realizzazione di un documentario collettivo dedicato ai luoghi e alle persone di Borgo Castello.

Bando