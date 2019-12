ANEC Lazio – in collaborazione con ANAC Ass. Nazionale Autori Cinematografici; NUOVO IMAIE Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori; AGISCUOLA; SNCCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani; ALI Associazione Librai Italiani – si è aggiudicata un progetto finanziato dalla Regione Lazio per condurre gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado al Cinema, facendo vivere loro l’affascinante mondo delleproiezioni di opere filmiche ispirate a criteri di qualità artistica e d’interesse culturale, verso la scoperta di una nuova e stimolante chiave di lettura della settima arte e del suo fondamentale apporto tecnico-creativo nel trattare tematichedi vario genere, al fine di infondere valori educativi e suscitare spunti di riflessione, così da trasformare lo spettatore -studente, spesso semplice fruitore passivo, in attore protagonista consapevole della realtà che lo circonda.

La selezione filmica proposta è suddivisa nelle seguenti n. 9 aree tematiche multidisciplinari:

•“Se Puoi Sognarlo puoi Farlo”.Cinema ed Emozioni;

•“ Il giro del mondo”.Cinema e Globalizzazione;

•“Many Languages Same Art”. Cinema e Lingue Straniere;

•“Tutti da Oscar”. Cinema e Disabilità;

•“Contro il silenzio”.Cinema Legalità e Diritti;

•“Camerà –Stilo”.Cinema e Letteratura;

•“Cinema e/è Arte”;

•“Musica in Sala”.Cinema e Musica;

•“Ti racconto una Storia”.Cinema e Memoria;

i film che caratterizzano il progetto sono oltre 100e durante l’anno scolastico potranno essere ulteriormente integrati con opere di prossima uscita.

per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica http://www.aneclazio.com/2019/11/15/documenti-utili-per-le-scuole-partecipanti-al-progetto-buona-la-prima/