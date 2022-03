ANAC: In Basilicata necessario un confronto con le Istituzioni per il rilancio del settore del cinema e dell’audiovisivo - comunicato stampa

ANAC: In Basilicata necessario un confronto con le Istituzioni per il rilancio del settore del cinema e dell’audiovisivo

Sono passati due mesi dalle dimissioni del Presidente della Lucana Film Commission, Roberto Stabile, e la Regione non ha ancora provveduto alla nomina di un nuovo responsabile per il sostegno e la promozione del cinema in Basilicata. Dopo i fermenti di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, la Basilicata appare inspiegabilmente ferma in tutto il comparto delle industrie culturali. Da molto tempo non vengono pubblicati bandi a sostegno degli autori, delle produzioni e degli operatori cinematografici.