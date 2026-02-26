"L'omicidio di Piersanti Mattarella. L'Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna 1979-1980" di Miguel Gotor

Mercoledì 25 febbraio 2026 alle 18:30 presso la sede Anac è stato presentato l'ultimo saggio dello storico Miguel Gotor "L'omicidio di Piersanti Mattarella. L'Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna, 1979-1980", per Einaudi editore.

Il 6 gennaio 1980, il presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, considerato l'erede politico di Aldo Moro, viene assassinato. Dopo l'assoluzione, nel 1999, dei neofascisti Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, a tutt'oggi si conoscono soltanto i mandanti mafiosi dell'omicidio, ma non gli esecutori materiali ed è ancora in corso un'inchiesta per individuarli.

Il lavoro di Gotor propone un viaggio inquietante nei meandri più nascosti del potere, tra Mafia, massoneria occulta e apparati deviati dello Stato, con una ricostruzione che inserisce quei tragici fatti in un contesto internazionale di profondo cambiamento degli equilibri della Guerra Fredda. Hanno dialogato con l’autore Enrico Bellavia, vicedirettore de l’Espresso e Giorgia Furlan, regista del film documentario “Magma. Mattarella, il delitto perfetto”, di cui sono stati proiettati alcuni, significativi estratti. Francesco Ranieri Martinotti, Presidente ANAC ha introdotto l’incontro, condotto da Fabrizio Berruti.