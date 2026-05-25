Lettera aperta al Ministero della Cultura dal collettivo di autrici e autori under 35

Roma, 25/05/26

Al Ministro della Cultura

Alessandro Giuli

Al Sottosegretario di Stato alla Cultura

con delega al cinema e all'audiovisivo

Sen. Lucia Borgonzoni

al Direttore Generale Cinema e Audiovisivo

Dott. Giorgio Carlo Brugnoni

Scriviamo come collettivo di autrici e autori under 35.

Siamo esordienti e professionisti che, dopo percorsi di formazione spesso lunghi e di riconosciuta eccellenza, lottano ogni giorno per mantenersi scrivendo e girando film e serie TV. Siamo tra quelli che vengono descritti come il futuro del cinema italiano.

Interveniamo in merito alle graduatorie dei contributi selettivi per la scrittura - I sessione 2025, appena pubblicate, da cui emerge un sensibile calo nel numero dei progetti presentati rispetto al 2024. In un anno di contrazione economica come lo scorso, in cui solitamente si registra un incremento delle domande, tale flessione nella partecipazione è riconducibile a un unico fattore: l'introduzione della spesa istruttoria.

La spesa viene confermata anche nel nuovo bando 2026, pubblicato lo scorso 15 maggio. Si tratta di 200€: un terzo dell'affitto di una stanza a Roma, città in cui gran parte di noi vive e lavora, spesso non per scelta ma perché vi si concentra l'unico polo della nostra industria. In altri termini, il Ministero impone una tassa a chi già dispone di risorse limitate, per accedere a una selezione che giunge in ritardo di quasi un anno. Il risultato è che molti, proprio tra coloro che ne avrebbero maggiore necessità, si trovano impossibilitati a partecipare.

In occasione di quest'ultimo bando, inoltre, molte autrici e autori si sono visti annullare la richiesta nei giorni precedenti alla pubblicazione della graduatoria per un cavillo legato al tipo di firma digitale. Troviamo assurdo che non venga ritenuta valida la firma elettronica generata attraverso la CIE (Carta d’Identità Elettronica) che attesta inequivocabilmente l’identità del cittadino. Alcuni di noi contesteranno l'esclusione dalla graduatoria, ritrovandosi così a dover sostenere ulteriori spese per mesi o anni. Altri non possono permettersi di farlo.

Gli under 35 fatturano in media 12.000€ lordi l'anno; la metà di noi non supera i 5.000€. Solo il 25% guadagna al di sopra della soglia di povertà, mentre cerca di lavorare in un settore in crisi e in un Paese che non premia i giovani. Gli autori non hanno ancora un contratto nazionale, spesso non percepiscono contributi e quindi nemmeno la disoccupazione; a molti di noi “giovani” capita inoltre di essere sfruttati da produttori o autori senior che non ci accreditano, o ci accreditano solo in parte.

Non siamo privilegiati, ma lavoratori senza diritti. E i selettivi alla scrittura sono l’unica misura pubblica che tutela le nostre idee prima che arrivi una produzione. Uno strumento che permette a chi non ha un agente o contatti di prendersi il tempo per scrivere e farsi leggere, grazie al prestigio di una selezione ministeriale. Un meccanismo che crea varietà e promuove il merito facendo circolare spunti indipendenti, storie difficili, voci nuove.

Se si vuole davvero evitare che il cinema resti un impiego per privilegiati o figli d’arte, i selettivi scrittura sono il punto di partenza.

Inoltre, il comparto scrittura 2026 è stato ridotto da 1.200.000 € per il 2025 (non ancora erogati e solo in parte assegnati) a 1.000.000 € per il 2026. Un taglio del 17% sulla sezione meno costosa fra tutti i contributi selettivi, che incide sulla categoria più debole della filiera.

Riconosciamo con piacere che il bando 2026 introduce dei limiti temporali chiari: 60 giorni dalla scadenza della sessione per l'invio alla commissione di valutazione, altri 60 giorni per la determina. Vedere questo principio per iscritto è un passo importante, ma il Ministero ha storicamente accumulato ritardi consistenti anche su altre linee, come gli automatici.

Per questo chiediamo:

che si cerchino dei fondi aggiuntivi per integrare quelli del comparto scrittura, in modo da tornare almeno alla quota di finanziamento del 2025

che venga cancellata la spesa istruttoria per l’iscrizione ai selettivi 2026, e che vengano rimborsate le spese istruttorie di chi ha partecipato nel 2025 ma si è visto l’iscrizione annullata in quanto non idonea

l’impegno della Direzione Generale Cinema a rispettare alla lettera i vincoli temporali per l’assegnazione dei selettivi 2026

Siamo il futuro del cinema italiano. Ma dobbiamo avere le condizioni di crearlo, il futuro.

Per contribuire con la tua firma, scrivi una mail con il tuo nominativo a: u35firma@gmail.com

Antonio Abbate, Enrica Accascina, Simone Albano, Andrea Ansaldo, Margherita Arioli, Federica Baggio, Lorenzo Bagnatori, Claudio Balboni, Daniele Bartoli, Elisa Bertucci, Edoardo Bettoja, Phaim Bhuiyan, Matteo Bianchi, Saverio Biancone, Mattia Borgonovo, Francesco Botticelli, Matilde Borrini, Vincenzo Borsellino, Alessandro Bosi, Greta Brie, Giuseppe Brigante, Valerio Burli, Enrico Butelli, Giacomo Caceffo, Chiara Caccavale, Arturo Caciotti, Beatrice Campagna, Andrea Cantafio, Mattia Caprilli, Lorenzo Carapezzi, Vinci Cardona, Luca Carlomusto, Giacomo Carraro, Vincenzo Cascone, Nathalia Echauri Castagnino, Angelo Cavaliere, Max Cavalieri, Giovanni Cavarra Borgh, Jacopo Cazzaniga, Nicolò Cazzola, Davide Cescutti, Alessio Coccia, Matteo Cianci, Riccardo Cincotto, Silvia Clo Di Gregorio, Francesco Colombo, Marco Colombo, Nicolò Colombo, Giorgia Conigliaro, Roberta Corea, Federica Corti, Diletta Dan, Claudia de Angelis, Riccardo de Fusco, Clare Delva, Jacopo Del Giudice, Mounir Derbal, Manfredi M. Destro, Annalisa de Filippis, Laura de Luca, Renata de Santis, Micol de Angelis, Annalisa Di Benedetto, Rossella Di Campli, Ludovico di Martino, Giallorenzo di Matteo, Francesco Di Nuzzo, Attilio Di Turi, Benedetta Dimaggio, Irene Dorigotti, Elena d’Ugo, Zeno du Ban, Constance Edobor, Simone el Suwi, Marta Esposito, Giulio Fabroni, Giulio Faccini, Raffael Fiano, Matteo Fedele, Andrea Filardi, Christian Filippi, Lorenzo Fontana, Greta Fontani, Emanuele Gaetano Forte, Eleonora Galasso, Giada Galeotti, Isabella Gallo, Edoardo Garofalo, Valeria Gaudieri, Elisabetta Giannini, Edoardo A. Gino, Giovanni Grandoni, Simonetta Greco, Elena Grillone, Paolo Fosca Liberati, Mara Fondacaro, Leonardo Franceschelli, Fabrizio Franzini, Matia Frignani, Michele Furfari, Costanza Fusco, Michele Giorgio Gandolfi, Lorenzo Garofalo, Leonardo Gaspa, Emma Gasparini Papotti, Flavio Germani, Francesca Giuffrida, Raffaele Grasso, Filippo Guarna, Laura Guerrieri, Maria Iovine, Emma Innamorati, Pietro Jellinek, Davide Lamonarca, Riccardo Leonetti, Simone Lo Buglio, Alessandro Logli, Emanuele Lopez, Silvestro Maccariello, Pietro Macaione, Edoardo Carlo Maria Maione, Leonardo Malaguti, Filippo Marconi, Elena Martorana, Francesco Mauro, Vincenzo Mauro, Soroor Mehdibeigi, Edoardo Melchioretto, Chiara Milana, Enrico Maria Minto, Emanuele Mochi, Giordana Moltedo, Margherita Montali, Alessandro Monteriso, Valentina Morricone, Jonas Moruzzi, Matteo Moschini, Benedetta Munalli, Alice Murgia, Luca Murri Fabiano, Giulio Nocerino, Francesca Nozzolillo, Michela Nuti, Lorenzo Ongaro, Flaminia Padua, Giulia Paganucci, Nicolai Palmieri, Marco Panichella, Hleb Papou, Pedro Pedrazzoli, Marcello Pedretti, Nicola Peirano, Veronica Penserini, Matteo Petecca, Giulia Pietrozzini, Giansalvo Pinocchio, Gemma Pistis, Sebastiano Pistritto, Enrica Polemio, Gregorio Poli, Carlo Prozzo, Elisa Pulcini, Carlo Quinto, Marco Raspanti, Cristiana Regini, Lucio Ricca, Rebecca Ricci, Lorenzo Riccobono, Elisa Ripamonti, Giulio Rizzo, Emanuela Rizzuto, Tullio Edoardo Rocca, Michele Rodolfi, Marta Irene Rosato, Francesco Rossi, Simone Ruggieri, Federico Russotto, Tommaso Sabatini, Nicola Salerno, Nicolò Sanfilippo, Marta Sanseverino, Gianluca Santoni, Anna Sartori, Alice Sagrati, Raffaello Scaramazza, Michele Scarpelli, Irene Scialanca, Greta Scicchitano, Nicoletta Nike Senzacqua, Armando Francesco Serrano, Valerio Maria Sessa, Chiara Sfregola, Emanuele Sicignano, Veronica Spedicati, Francesca Staasch, Michele Stefanile, Flavio Massimo Tiburzi, Francesca Tozzi, Francesco Toto, Gianluca Tria, Pierpaolo Tumino, Pierpaolo Tunno, Eugenio Usai, Simone Vacca, Aurelio Vatteroni, Fabio Velardi, Naima Vitale Cappiello, Maddalena Villa, Luca Visingardi, Francesca Zonta