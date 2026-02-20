Le associazioni di autori unite (100autori, ACMF, AIDAC, AIR3, ANAC e WGI): fermo dissenso per come si intende ripartire i tagli del Governo al Fondo del cinema edell'audiovisivo

Autori ed autrici esprimono fermo dissenso alla bozza di Riparto del Fondo Cinema e Audiovisivo per l’anno 2026.

Le associazioni di tutti gli autori e autrici italiani (sceneggiatori, registi, adattatori e compositori delle musiche per film ) hanno partecipato all’incontro convocato dal Sottosegretario di Stato alla Cultura Sen. Lucia Borgonzoni, alla presenza del Direttore Generale Dott. Giorgio Carlo Brugnoni, per illustrare le linee guida del prossimo Decreto per la ripartizione del Fondo Cinema, alla luce dei tagli imposti nella Finanziaria 2026.