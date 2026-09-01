L’ANAC alla 83° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia - Le iniziative organizzate dall’Anac o nelle quali è coinvolta:
Giovedì 3 settembre 2026 ore 15.00 - Sala Laguna, via Pietro Buratti 1
Confronti GdA
Ad occhi aperti – sesto episodio
Intervengono: Cristian Natoli (responsabile ANAC FVG), Francesco Ranieri Martinotti (presidente ANAC), Ermes Pozzobon (Associazione CombinAzioni e responsabile Beauty Storytellers), Fulvia Orefici (Associazione culturale MACMA Toscana), Stefano Chiavarini (Limbo Film).
https://www.giornatedegliautori.com/program/ad-occhi-aperti-episodio-6/
Venerdì 4 settembre 2026 ore 17.30 - Gazebo della Casa degli Autori, via Pietro Buratti 1
Confronti GdA
La nuova Legge Cinema: obiettivi e messa a fuoco
Dopo i saluti di Francesco Ranieri Martinotti (presidente delle Giornate degli Autori) per il Coordinamento interverranno: Alessandro Rossetti (ANAC), Toni Biocca (AIDAC), Lorenzo d’Amico (100autori), Giovanni Esposito (AIR3), Pivio (ACMF), Massimo Torre (WGI).
https://www.giornatedegliautori.com/program/la-nuova-legge-cinema-obiettivi-e-messa-a-fuoco/
Domenica 6 settembre 2026 ore 17.30 - Gazebo della Casa degli Autori, via Pietro Buratti 1
TROVA LE DIFFERENZE - Lo sguardo delle autrici nel cinema italiano contemporaneo
Organizzato dal Gruppo Pari Opportunità dei 100autori, in collaborazione con ANAC e WGIhttps://www.giornatedegliautori.com/program/trova-le-differenze-lo-sguardo-delle-autrici-nel-cinema-italiano-contemporaneo/
Giovedì 10 settembre 2026 ore 10.00 - Hotel Excelsior, Spazio Italian Pavilion, sala Tropicana 1
Cerimonia di consegna del 12. Premio Internazionale Carlo Lizzani
Intervengono: Alberto Barbera (direttore artistico Mostra del Cinema di Venezia), Francesco Ranieri Martinotti (ANAC), Flaminia Lizzani, Giuseppe Gambina (Cinema Lumière), Giancarlo Giraud (Sala della Comunità d’essai Don Bosco), Gian Luca Farinelli (Cinema Modernissimo), Joséphine Turner (Écoles Cinéma Club).
https://italianpavilion.it/eventi/premio-internazionale-carlo-lizzani/
Giovedì 10 settembre 2026 ore 12.00 - Hotel Excelsior, Spazio Italian Pavilion, sala Tropicana 1
Gli Autori e le Autrici europei a Venezia
Coordina: Francesco Ranieri Martinotti (presidente ANAC), Intervengono: Fabrizio Berruti (ANAC), Francesca Romana Massaro (WGI), Marine Franssen (SRF), Eva Husson (ARP), Pilar Perez Solano (ACCION), Giacomo Durzi (100autori), Lorenzo d’Amico (100autori).
https://www.giornatedegliautori.com/program/gli-autori-e-le-autrici-europee-a-venezia/
Venerdì 11 settembre 2026 ore 14.00 - Hotel Excelsior, Spazio Italian Pavilion, sala Tropicana 1
Cerimonia di consegna del 12. Premio Internazionale Carlo Lizzani al miglior Film della Mostra
Intervengono: Francesco Ranieri Martinotti (ANAC), Flaminia Lizzani, Giuseppe Gambina (Cinema Lumière), Giancarlo Giraud (Sala della Comunità d’essai Don Bosco).
https://italianpavilion.it/eventi/premio-lizzani-opera-filmica/
Venerdì 11 settembre 2026 ore 15.30 - Sala Laguna, via Pietro Buratti 1
Confronti GdA
AFRICA CHIAMA 2026
Intervengono: Francesco Ranieri Martinotti (Presidente GdA), Gaia Furrer (Direttrice Artistica GdA), Antonio Falduto (ANAC, Docente Unint Roma e Responsabile Premio Unimed), Angelo Maggi (Docente Iuav), Roberta Novielli (Docente Ca’ Foscari), Maria Gatto (Docente Iuav), Dylan Valley (Docente Uct Sud Africa), Max David Brown (Docente Afda Sud Africa), Tadious Idissou (Docente Addis Ababa University Etiopia).
https://www.giornatedegliautori.com/program/africa-chiama-2026/