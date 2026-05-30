“La settima arte: ancora un'arte?” — Registi europei e statunitensi lanciano l'allarme a Cannes

“Cinema Is Not Content”: un panel a Cannes chiede una protezione urgente della libertà artistica e della creazione indipendente.

Cannes, 17 maggio 2026 — Al Festival di Cannes, i registi si sono riuniti domenica 17 maggio per la tavola rotonda “The 7th Art: Still an Art?”, un dibattito attuale e urgente sul futuro del cinema in Europa e negli Stati Uniti, in un contesto di rapido consolidamento industriale, deregolamentazione e crescente pressione verso la standardizzazione.

Organizzata dalla Société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (L'ARP), dalla Société des réalisatrices et réalisateurs de films (SRF), dalla Federation of European Screen Directors (FERA) e dalla Director's Guild of America (DGA), la tavola rotonda ha riunito registi provenienti da entrambe le sponde dell'Atlantico.

Moderato dai registi Radu Mihaileanu e Zoé Wittock, il panel ha visto la partecipazione del regista statunitense Ira Sachs, della regista estone Anna Hints, della regista cipriota Athena Xenidou e del regista italiano Francesco Ranieri Martinotti.

Nel corso della discussione, i partecipanti hanno affermato collettivamente un messaggio potente: il cinema, pur essendo anche un'industria, rimane soprattutto un'arte, un'arte fondata sulla libertà di creazione, sull'indipendenza e sulla diversità degli immaginari.

In un contesto di grandi trasformazioni sia in Europa che negli Stati Uniti, il panel ha evidenziato crescenti preoccupazioni per la crescente riduzione del cinema al mero “contenuto”, modellato da imperativi di redditività, dominio della piattaforma e integrazione verticale.

In Europa, i relatori hanno avvertito che le discussioni in corso sul futuro programma AgoraEU rischiano di indebolire i meccanismi di sostegno alla creazione cinematografica e di minare i principi di indipendenza artistica e diversità culturale che da tempo definiscono il modello europeo. I partecipanti hanno inoltre sottolineato che i principali quadri legislativi alla base dei principi di eccezione culturale e territorialità —compreso il sistema delle finestre— si trovano ad affrontare rinnovate minacce.

Parlando della realtà americana, Ira Sachs ha dipinto un quadro crudo del panorama cinematografico indipendente negli Stati Uniti. Secondo Sachs, solo “dal 4 al 5%” dei registi della sua generazione sono ancora in grado di realizzare film anziché prodotti. Ha descritto un settore sempre più guidato dalla commerciabilità e dall'attaccamento alle celebrità, in cui le partnership con le principali star spesso diventano un prerequisito per il finanziamento e la visibilità. Sachs ha anche messo in guardia dal collasso delle reti espositive, sottolineando che più di 1.000 cinema hanno chiuso negli Stati Uniti, limitando gravemente la possibilità di vedere, distribuire e scoprire film indipendenti.

Ha inoltre sottolineato l'assenza di meccanismi pubblici significativi di sostegno alla produzione cinematografica indipendente negli Stati Uniti, dove il cinema è in gran parte finanziato dalla ricchezza privata e sempre più soggetto a imperativi commerciali. “Esiste una fortissima interazione tra ciò che puoi vendere e ciò che puoi dire”, ha spiegato, sottolineando come i registi siano spesso costretti a ricoprire ruoli di “abilità di vendita” semplicemente per assicurarsi finanziamenti e mantenere l'attività creativa.

Ha inoltre sottolineato l'assenza di meccanismi pubblici significativi di sostegno alla produzione cinematografica indipendente negli Stati Uniti, dove il cinema è in gran parte finanziato dalla ricchezza privata e sempre più soggetto a imperativi commerciali. “C'è una fortissima interazione tra ciò che puoi vendere e ciò che puoi dire,” ha spiegato, evidenziando come i registi siano spesso costretti a ricoprire ruoli di “capacità di vendita” semplicemente per assicurarsi finanziamenti e mantenere l'attività creativa.

La regista estone Anna Hints ha condiviso la prospettiva degli ecosistemi cinematografici europei più piccoli e ha sottolineato l'importanza vitale dei programmi di sostegno europei come il programma MEDIA. Hints ha osservato che mentre il sostegno annuale totale dell'Istituto cinematografico estone per lo sviluppo e la produzione cinematografica ammonta a circa €7 milioni, il sostegno di MEDIA ha raggiunto €11 milioni nel corso dei 24 anni — un contributo indispensabile per sostenere il settore audiovisivo del paese e consentire alle storie estoni di viaggiare a livello internazionale. Il suo ultimo film "Smoke Sauna Sisterhood", che è diventato uno dei film estoni di maggior successo della storia e venduto in 33 territori, ha beneficiato in modo significativo di questo sostegno.

Alcuni suggerimenti sottolineano che per preservare il cinema è necessario anche aiutare il pubblico a comprendere come vengono realizzati i film e perché è importante una narrazione indipendente. “Se vogliamo continuare a raccontare storie importanti, le persone devono capire cos'è il cinema e come nascono queste storie,” ha sostenuto.

Athena Xenidou ha parlato di due pilastri positivi a Cipro che promuovono l'integrità artistica nel cinema: il programma di sconti in denaro della Cyprus Film Commission, con un tetto annuo del programma di €25 milioni— e il Cyprus Cinema Advisory Committee (SEKIN), un organismo di finanziamento selettivo sotto il Vice Ministero della Cultura. Entrambi i progetti si svolgono parallelamente con successo da anni, coltivando voci e narrazioni locali e consentendo coproduzioni internazionali, con lungometraggi, animazioni e documentari che hanno ottenuto sia successo commerciale che selezione in festival di prim'ordine.

Francesco Ranieri Martinotti si è concentrato sull'immenso patrimonio artistico europeo e ha messo in guardia contro i crescenti rischi posti dall'intelligenza artificiale generativa. Sebbene la ricchezza culturale e le opere creative dell'Europa siano sempre più utilizzate per addestrare modelli di intelligenza artificiale, ha avvertito che gli artisti restano “estremamente deboli” di fronte ai giganti tecnologici globali e ha sottolineato che una regolamentazione rigorosa è essenziale per proteggere i creatori e i loro diritti.

Tutte le arti sono cultura e devono essere trattate come tali — non semplicemente come industrie. AgoraEU deve rappresentare più di un meccanismo di finanziamento: deve incarnare una visione autentica per il futuro culturale dell'Europa.

In un momento di profonda trasformazione per il settore audiovisivo, i partecipanti hanno lanciato un avvertimento chiaro e unito: se il cinema perde la sua indipendenza e diversità, rischia di perdere la sua stessa natura di forma d'arte.

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