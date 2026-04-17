Il Coordinamento Autori e Autrici convoca l'Assemblea generale del settore Cinema e Audiovisivo

Appuntamento martedì 21 aprile ore 10 al Teatro Argentina di Roma per proseguire la mobilitazione: uniti per il futuro del cinema italiano

Roma, 17 aprile 2026 – Il Coordinamento Autori e Autrici (100autori, ACMF, AIDAC, AIR3, ANAC, WGI) convoca per martedì 21 aprile alle ore 10:00, presso il Teatro Argentina di Roma, un'assemblea aperta ai lavoratori e alle lavoratrici di tutto il comparto del cinema e dell'audiovisivo italiano.

Due settimane fa abbiamo lanciato l'appello "Non c'è Italia senza cinema. Patrioti, ma di quale patria?", raccogliendo immediatamente l’adesione di oltre 6000 professionisti del settore cinematografico e audiovisivo. Insieme abbiamo denunciato il grave allarme per lo sbilanciamento del decreto riparto 2026, che taglia i finanziamenti destinati al cinema italiano e più che raddoppia i fondi tax credit riservati alle produzioni straniere.

Il consenso suscitato dall'appello ha indotto immediatamente il governo a annunciare l’immissione di nuove risorse per 20 milioni, iniziativa che il Coordinamento non può che apprezzare, sottolineando tuttavia come tale parziale reintegro sia insufficiente per fare fronte ai tagli del tax credit, dei sostegni selettivi, automatici, alle sale e ai festival.

Manca oltretutto la certezza che tali risorse vadano a sostenere il cinema italiano, la sua creatività e in particolare vadano a riequilibrare i contributi Selettivi, strumento imprescindibile per la vitalità e l'innovazione del nostro cinema e per la sua competitività internazionale, oggi in progressivo indebolimento, come evidenziato dall’assenza di film italiani dai festival di Berlino e Cannes.

Sul nodo delle Commissioni chiamate a giudicare dell’assegnazione di tali contributi, diamo atto al Ministero della Cultura di aver aperto alle nostre proposte sulla riforma del meccanismo di nomina e sulla trasparenza. Si tratta di un impegno assunto pubblicamente dalla Sottosegretaria Borgonzoni e sostenuto da tutte le categorie presenti all’incontro.

Per questi motivi la mobilitazione prosegue. L'assemblea del 21 aprile servirà ad avviare un confronto fra tutte le categorie sulle possibili ulteriori iniziative da mettere in campo per mantenere alta l’attenzione sulle azioni del governo in materia di cinema e audiovisivo.

State con noi, rimanete al nostro fianco e uniti si vince. Vi aspettiamo.

Il Coordinamento Autori e Autrici

100autori, ACMF, AIDAC, AIR3, ANAC, WGI