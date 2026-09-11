Il 12° Premio Internazionale Carlo Lizzani – opera filmica, riconoscimento collaterale della 83ª Mostra del Cinema di Venezia, a Balcanica di Nicola Sorcinelli

Il Premio Carlo Lizzani – opera filmica 2026, assegnato al film italiano più meritevole tra quelli presenti alla 83ª Mostra, e scelto dagli esercenti coraggiosi premiati dal comitato composto da Flaminia Lizzani, Francesco Lizzani e Francesco Ranieri Martinotti, presidente dell'ANAC è andato a BALCANICA di Nicola Sorcinelli con Matilda De Angelis, Babak Karimi, Ivar Wafaei e Giovanni Toscano. Il film presentato in Concorso alle Giornate degli Autori è distribuito da Fandango.

Quando la musica viene messa al bando in Afghanistan, il direttore d'orchestra Nazar e suo figlio Jalil, giovane suonatore di tuba, sono costretti ad abbandonare tutto ciò che conoscono. Intraprendono così un viaggio lungo la rotta balcanica verso l'Italia, un cammino segnato dall'incertezza ma illuminato dalla speranza di trovare un luogo in cui poter tornare a suonare. Durante il percorso incontrano Greta, una dottoressa italiana. Insieme, i tre si troveranno ad affrontare scelte destinate a cambiare per sempre le loro vite.

Gli esercenti coraggiosi, capaci di investire nel futuro della sala e nella diffusione del cinema di qualità premiati nella 12a edizione del Premio Internazionale Carlo Lizzani che hanno designato il film vincitore, sono Lorenzo e Ronald Chammah per l'Écoles Cinéma Club di Parigi, Gian Luca Farinelli per il Cinema Modernissimo di Bologna, Giuseppe Gambina per il Cinema Lumière di Ragusa; Giancarlo Giraud e il Club Amici del Cinema per la Sala d'Essai Don Bosco di Genova. Gli esercenti "adotteranno" il film vincitore e si impegneranno a promuoverlo e a sostenerlo nelle proprie sale.

MOTIVAZIONE

Gli esercenti italiani che hanno ricevuto quest’anno il premio internazionale Carlo Lizzani segnalano come film italiano - meritevole di una particolare attenzione per la programmazione nelle sale - l’opera prima di Nicola Sorcinelli BALCANICA: un road movie umano e intenso lungo la rotta balcanica che attraverso la lente della musica e del corpo come forma di resistenza -senza retorica - ci mostra la solitudine dei migranti e il coraggio della cura di chi non si volta dall’altra parte.

Il Premio Carlo Lizzani è realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, della Roma Lazio Film Commission e di AUT-AUTORI, in collaborazione con ANEC, ACEC e FICE.