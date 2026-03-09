I Martedì dell'ANAC - Land with No Rider di Tamar Lando

Il primo dei Martedì dell'Anac al Pasquino Art Center con un documentario americano sulla crisi del mito dei Cowboy

I Martedì dell’ANAC – Cineclub degli Autori prendono il via al Pasquino Art Center, a Trastevere (Vicolo del Piede, 19), con la rassegna “Gli stili del reale”, una selezione dei migliori documentari presentati al Torino Film Festival, curata da Ludovico Cantisani d'Auria.

Il primo appuntamento è in programma martedì 10 marzo alle ore 17:15, con l’anteprima romana di Land with No Rider, di Tamar Lando (USA, 2025, durata 80 min.versione originale con sottotitoli italiani).

Ambientato in un angolo remoto del sud-ovest del New Mexico, il documentario racconta la vita degli ultimi cowboy che cercano di sopravvivere tra zone industriali e terre protette. Colpite da una siccità epica che affligge gran parte dell’Ovest americano, le loro mandrie si sono drasticamente ridotte, mentre i loro custodi vivono ormai in una condizione di isolamento, fragilità e memoria.

«I Martedì dell’ANAC" dichiara Francesco Ranieri Martinotti, presidente dell' ANAC "riprendono la tradizione della nostra storica associazione di incontrarsi una volta alla settimana per vedere sul grande schermo film rari e difficilmente reperibili nei circuiti commerciali e, nell'aperitivo previsto alla fine di ogni proiezione, vogliono diventare un’occasione di confronto sulle tematiche del settore, in una fase particolarmente delicata e incerta per il cinema e la produzione italiana».

Il Cineclub degli Autori avrà cadenza settimanale: le proiezioni si svolgeranno ogni martedì nella fascia oraria 16:00–19:00 e saranno seguite da un aperitivo convenzionato, pensato come ulteriore momento di incontro e confronto tra autori e appassionati.

L’iniziativa nasce anche dalla volontà della nuova proprietà del Pasquino Art Center di riaccendere lo schermo dello storico spazio di vicolo del Piede e di offrire agli spettatori una rinnovata esperienza della sala cinematografica, coniugando visione, musica, arte immersiva e alta cucina.

Il Pasquino Art Center propone infatti un nuovo modello di offerta culturale in cui visione, suono, musica e tecnologia dialogano costantemente, integrati da una proposta gastronomica ricercata e da una mixology esclusiva.

Nella sala polifunzionale l’esperienza artistica e quella conviviale si fondono in un formato originale: la proiezione Christie in DCP su schermo microforato da sei metri garantisce una qualità cinematografica di alto livello, mentre l’audio spazializzato firmato Zingali Acoustics, eccellenza italiana dell’alta fedeltà artigianale, restituisce un ascolto multicanale cristallino per cinema, musica dal vivo e sound art.

Per concerti e performance lo spazio è attrezzato con tecnologie professionali e un pianoforte a coda, mentre una proiezione inmapping a 270° completa l’esperienza immersiva. La platea offre sedute in stile cinematografico, tavoli e divani pensati per vivere spettacolo e cultura in modo informale e conviviale, accompagnati da una proposta gourmet e da una selezione di vini del territorio.

Pasquino Art Center

Vicolo del Piede, 19 – Roma

Informazioni utili

Venerdì 6 marzo 2026

Apertura ore 16:30 – evento ore 17:00

Ingresso libero con consumazione, fino a esaurimento posti.

Si consiglia la prenotazione per la proiezione e per aperitivo o cena:📞 375 1165003

✉ booking@pasquino.art

Dalle 19:00 aperitivo e cena con DJ-set Pasquino Sound Narratives.

Programma completo: www.pasquino.art