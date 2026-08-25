COMUNICATO

Cinema e Audiovisivo, gli autori si riuniscono a Venezia per discutere la riforma

Roma, 25 agosto 2026 – Il Coordinamento Autori e Autrici (ANAC, 100Autori, WGI, AIDAC, ACMF, AIR3) promuove a Venezia all'interno delle Giornate degli Autori un confronto pubblico di approfondimento sulla riforma della Legge Cinema e Audiovisivo, attualmente all’esame del Parlamento, che si terrà il 4 settembre 2026 alle ore 17:30 presso il Gazebo della Casa degli Autori (via Pietro Buratti 1, Lido di Venezia).

Il Coordinamento ha seguito con molta attenzione il dibattito parlamentare sul Testo unificato delle proposte di riforma e apprezza lo sforzo unitario di tutti i partiti per giungere rapidamente a una riforma il più possibile condivisa, che nelle intenzioni si propone di recepire anche alcuni principi sostenuti da tempo dalle nostre associazioni.

Nella lettura dell'articolato, che definisce i principi fondamentali della legge delega, il Coordinamento ha tuttavia riscontrato diverse criticità meritevoli di un ulteriore approfondimento. Invita perciò tutte e tutti a partecipare all’iniziativa per poter condividere in quell’occasione le riflessioni degli autori in uno spirito di confronto e di collaborazione con l'intero settore.

Dopo i saluti di Francesco Ranieri Martinotti (presidente delle Giornate degli Autori) per il Coordinamento interverranno: Toni Biocca (AIDAC), Lorenzo d’Amico De Carvalho (100autori), Giovanni Esposito (AIR3), Pivio (ACMF), Alessandro Rossetti (ANAC), Massimo Torre (WGI).

Nella convinzione che il contributo di tutte le categorie sia essenziale alla definizione di una riforma capace di guardare al futuro del cinema italiano.

Perché non c’è Italia senza Cinema.

Il Coordinamento Autori e Autrici