"𝑽𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒊. 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆 𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒏𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒊𝒏𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏𝒐" di P. Modiano e M. Onado

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟮𝟬 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴,𝟯𝟬 presso la sede ANAC a via Cimone 161, presentazione del saggio "𝑽𝒆𝒏𝒕𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒓𝒊. 𝑰𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆 𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒏𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒊𝒏𝒐 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐 𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂𝒏𝒐" ed. Il Mulino, di 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗠𝗼𝗱𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗢𝗻𝗮𝗱𝗼.



Con il pamphlet di Pietro Modiano e Marco Onado, continua la riflessione sulla nostra storia recente. I due economisti analizzano il declino del Paese partendo dall’inadeguatezza della classe dirigente, che non ha saputo interpretare i tempi e cogliere le occasioni di cambiamento e di crescita.

Pietro Modiano è stato ai vertici delle principali banche italiane: Credito Italiano, Unicredit, San Paolo e Intesa San Paolo.



Dialoga con l’autore Salvatore Rossi, economista ed ex Direttore Generale della Banca d’Italia. Conduce Fabrizio Berruti.