PREMIO CARLO LIZZANI PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE – 7°edizione 2021

E’ pubblicato il bando per partecipare alla 7° edizione del premio Carlo Lizzani.

Il Concorso è rivolto a tutti gli esercenti che abbiano operato per sostenere il cinema italiano con una programmazione dinamica e mirata a raggiungere in maniera capillare gli spettatori, segnatamente dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Premio Carlo Lizzani è stato istituito nel 2015 dall’ Associazione Nazionale Autori Cinematografici per onorare l’insieme dell’opera del grande autore, saggista italiano e il lavoro da lui svolto come socio e presidente dell’associazione per valorizzare tutte le componenti del settore.

Il Comitato di presidenza è composto da Flaminia Lizzani, Francesco Lizzani e il presidente dell’Anac, Francesco Ranieri Martinotti.

Per informazioni: premiolizzani@anac-autori.it anac@anac-autori.it

Scarica il BANDO Premio Lizzani 2021