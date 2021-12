Piattaforme: la fine del nostro copyright?

Su iniziativa della Society of Film Directors, più di 150 registi della nuova generazione, tra cui Julia Ducournau, Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes, e Audrey Diwan, Leone d’Oro al Festival di Venezia a settembre, mettono in guardia contro l’annunciata frammentazione dei diritti di trasmissione delle loro opere.

Siamo giovani registi, abbiamo realizzato uno o due lungometraggi, e vogliamo rivolgerci a chi ha intenzione di costruire il mondo di domani. Vi scriviamo perché si sta smembrando un modello virtuoso per gli autori e per la creazione. E che nessuno sembra prendere la misura.

Negli ultimi trent’anni, i diritti pagati ai registi dalla Society of Dramatic Authors and Composers (SACD) in cambio della trasmissione televisiva delle loro opere hanno permesso a ciascun autore televisivo di vivere tra due film e iniziare una nuova scrittura.

Ci vogliono circa quattro anni per fare un film per il cinema. Tuttavia, scrivere una sceneggiatura non comporta alcuno stipendio, solo un anticipo sui diritti. I diritti di sfruttamento sono quindi la nostra unica remunerazione. Un pre-acquisto su Canal + garantisce un diritto d’autore minimo che consente alle persone di vivere per diciotto mesi a condizioni salariali minime. Un film che va in onda per la prima volta su France 2 o France 3 fa sorgere un diritto d’autore che consente alle persone di vivere da dieci a tredici mesi con il salario minimo.

Su una piattaforma di video on demand in abbonamento, al momento non c’è alcuna garanzia di importo, tutto è in movimento, poiché la quantità di opere offerte e il numero di visualizzazioni cambiano costantemente. Ma si stima, ad esempio, che un pre-acquisto su Netflix garantirebbe una quota fissa minima che permetterebbe alle persone di vivere da tre giorni a due settimane con il salario minimo.

Un film cinematografico trasmesso per la prima volta su Netflix dopo un’uscita nelle sale, che accumulerebbe mezzo milione di visualizzazioni francesi, consentirebbe, a seconda del contesto, di vivere quattro mesi al salario minimo. Lo stesso film passando su Netflix dopo essere stato trasmesso su un altro canale, per lo stesso numero di visualizzazioni, permetterebbe di vivere per circa un mese e mezzo al minimo salariale.

Questa frammentazione è il risultato di una pletora di opere alle quali si applica un vecchio principio di remunerazione calcolata pro rata temporis. Quindi, più opere ci sono offerte sulla piattaforma... minore è la remunerazione per ogni autore.

Disastro annunciato

È in corso l’uberizzazione della maggior parte dei registi di fiction e documentari, che segna la fine di un modello che tutela gli individui, i loro diritti sociali e la loro equa remunerazione.

Tuttavia, i francesi non hanno mai pagato così tanto ogni mese per accedere alle nostre opere (biglietti del cinema, acquisti di schermi e tablet, canali a pagamento, abbonamenti a Internet, a piattaforme o servizi di visualizzazione. e video on demand...). E le piattaforme non sono mai andate così bene, poiché la crisi sanitaria ne ha amplificato l’implementazione.

Come vivremo tra due film domani, quando l’intero modello - compresi i tradizionali canali francesi - inizierà a trasformarsi in servizi di streaming?

Questo è un disastro predetto, soprattutto perché è già avvenuto nel mondo della musica, perché nulla era stato pensato per gli autori quando è arrivato lo streaming. Per il cinema non è ancora troppo tardi e non è inevitabile percorrere questa strada.

André Malraux e poi Jack Lang hanno partecipato alla costruzione di un sistema virtuoso che ha fatto brillare la Francia: quello dell’eccezione culturale, legata alla difesa degli autori, della loro visione e dei loro diritti. Ma nonostante le nostre richieste di aiuto, il Centro nazionale per il cinema e l’immagine animata, la Direzione generale per i media e le industrie culturali, la SACD e il ministro della Cultura non ci hanno ancora offerto alcuna soluzione concreta.

La cronologia dei media è seguita da vicino da tutto il settore, e crediamo infatti che questo preciso presidio della produzione e della distribuzione sia essenziale - sia per legge che per accordi interprofessionali. Se il ministro è davvero quello degli artisti-autori, allora deve proporre un quadro legislativo e trasparente sui nostri diritti di trasmissione. La SACD è casa nostra, siamo più che mai legati alla gestione collettiva, ma rileviamo che la nostra Società d’Autori si trova oggi abbastanza sola nelle sue trattative contro i colossi dello streaming. Le dimensioni delle strutture sono diseguali... e l’equilibrio di potere non è favorevole ai creatori.

Nuovo metodo di remunerazione

Già in passato l’arrivo delle nuove tecnologie ha dato vita a nuove modalità di compenso per gli autori, come la copia privata [tassa pagata dai produttori di supporti di memorizzazione, come smartphone o tablet, che permette di remunerare gli artisti]. Siamo convinti che il disservizio causato dallo streaming debba essere accompagnato da una nuova forma di remunerazione, i cui meccanismi devono ancora essere creati. Stesso discorso per la sua distribuzione: il semplice calcolo per numero di minuti e click è un disastro per la maggior parte dei registi, mentre un sistema più coeso è possibile.

L’impoverimento degli autori non è inevitabile, è una scelta della società. Così noi, giovani registi, ci rivolgiamo a chi ha intenzione di costruire il mondo di domani. Hai intenzione di lasciare che lo streaming renda vulnerabile la maggior parte degli autori? Intendi ancora ignorare la richiesta di un’equa remunerazione per i creatori, che sono all’inizio dei progetti su cui si basa un’intera industria? Intendete perpetuare la pratica degli incentivi infinitesimali per i creatori, che consentono a produttori e emittenti di avvolgersi nel rispetto della legge, senza pagare da vivere agli autori?

Oppure intende rafforzare la SACD nel suo ruolo, regolamentando legalmente e con precisione le royalties degli operatori a favore degli autori? Lavorando per adattare nuove regole per la distribuzione mutualizzata e solidale? Tornare all’IVA al 5,5% per i nostri diritti di trasmissione? Per introdurre una tariffa più consistente per i fornitori di servizi Internet, che beneficiano notevolmente di questi sconvolgimenti tecnologici?

Intendete insomma porre gli autori al centro della creazione di domani?

Firmatari:

Kamir Aïnouz

Sofia Alaoui

Fleur Albert

Marie Amachoukeli

Nathan Ambrosioni

Guilhem Amesland

Elsa Amiel

Nine Antico

Sébastien Bailly

Matthieu Bareyre

Stéphane Batut

Keren Ben Rafael

Emma Benestan

Meryem Benm’Barek

Farid Bentoumi

Houda Benyamina

Edouard Bergeon

Ludovic Bergery

Andrea Bescond

Thomas Bidegain

Nicolas Birkenstock

Guillaume Bonnier

Lucie Borleteau

Ludovic Boukherma

Zoran Boukherma

Charline Bourgeois-Tacquet

Leyla Bouzid

Émilie Brisavoine

Mikael Buch

Claire Burger

Thomas Cailley

Vincent Maël Cardona

Émilie Carpentier

Brice Cauvin

Anna Cazenave Cambet

Hélier Cisterne

Jérémy Clapin

Romain Cogitore

Christophe Cognet

Emmanuel Courcol

Véro Cratzborn

Judith Davis

Antoine de Bary

Louis-Do de Lencquesaing

Joséphine de Meaux

Thierry de Peretti

Alix Delaporte

Stéphane Demoustier

Caroline Deruas

Fabianny Deschamps

Sylvain Desclous

Marion Desseigne Ravel

Stéphanie Di Giusto

Mati Diop

Alice Diop

Elsa Diringer

Audrey Diwan

Basile Doganis

Baptiste Drapeau

Caroline Du Potet

Eric Du Potet

Julia Ducournau

David Dufresne

Roland Edzard

Coralie Fargeat

Frédéric Farrucci

Charlène Favier

Léa Fehner

Vanessa Filho

Pierre Filmon

Aline Fischer

Marine Francen

Dyana Gaye

Aurélia Georges

Éléa Gobbé-Mévelec

Yann Gonzalez

Fabien Gorgeart

Benoit Graffin

Elie Grappe

Emmanuel Gras

Eric Gravel

Fred Grivois

Samir Guesmi

Julien Guetta

Rachid Hami

Arthur Harari

Blaise Harrison

Jeanne Herry

François-Régis Jeanne

Thomas Jenkoe

Léo Karmann

Baya Kasmi

Julia Kowalski

Manele Labidi

Rachel Lang

Sébastien Laudenbach

Julie Lecoustre

Erwan Le Duc

Lidia Leber Terki

Xavier Legrand

Blandine Lenoir

Gregoire Leprince-Ringuet

Fanny Liatard

Olivier Loustau

Teddy Lussi-Modeste

Marie Madinier

Aïssa Maïga

Arnaud Malherbe

Bertrand Mandico

Naël Marandin

Vincent Mariette

Jean-Bernard Marlin

Sébastien Marnier

Emmanuel Marre

Sarah Marx

Valérie Massadian

Chloé Mazlo

Mounia Meddour

Filippo Meneghetti

Eric Metayer

Constance Meyer

Alexis Michalik

Jonathan Millet

Marie Monge

Anna Novion

Jessica Palud

Benjamin Parent

Héloïse Pelloquet

Aude Pépin

Louis-Julien Petit

Jean-Marc Peyrefitte

Alice Philippon

Rose Philippon

Just Philippot

Pierre Pinaud

Romain Quirot

Lola Quivoron

Antoine Raimbault

Aude-Léa Rapin

Christophe Regin

Sophie Reine

Quentin Reynaud

Magaly Richard Serrano

Dominique Rocher

Cécilia Rouaud

Anna Roussillon

David Roux

Céline Rouzet

Maxime Roy

Lyes Salem

Thomas Salvador

Julien Samani

Clément Schneider

Dorothée Sebbagh

Guillaume Senez

Léonor Serraille

Nicolas Silhol

Morgan Simon

Sarah Suco

Pascal Tessaud

Samuel Theis

Jérémy Trouilh

Marie Vermillard

Aurélien Vernhes-Lermusieaux

Cyprien Vial

Pascal-Alex Vincent

Camille Vidal-Naquet

Caroline Vignal

Anais Volpé

Éléonore Weber

Zoé Wittock

Hélène Zimmer