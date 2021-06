“Linee guida per Europa Creativa” webinar su Anackino

Lunedi 14 giugno a partire dalle 18.00 si terrà il webinar “Linee guida per Europa Creativa” sulla nostra piattaforma Anackino al seguente link www.anackino.it/live , per illustrare le linee guida contenute all’interno del “work programme” di Europa Creativa 2021 recentemente pubblicato, con particolare riguardo alla sezione MEDIA, che è quella relativa al settore audiovisivo.

La lezione sul documento di programmazione sarà tenuta dalla Dott.ssa Eleonora de Majo che ha da poco iniziato una collaborazione con Anac proprio per fornire agli iscritti tutti gli strumenti utili a conoscere il programma Europa Creativa 2021-2027. Sarà una occasione per cominciare ad orientarsi all’interno delle strategie europee per la cultura previste per il prossimo futuro e per la ripartenza dopo la crisi pandemica e soprattutto per avvicinare le iniziative delle istituzioni comunitarie agli autori e alle autrici del nostro paese.