CINEMA NELLE BIBLIOTECHE / PERCORSI DI CINEMA 5° EDIZIONE- TRIESTE

Per oltre un anno non ci siamo potuti incontrare accontentandoci dello streaming. Adesso che la pandemia sembra averci dato una tregua, è tempo di tornare alle proiezioni cinematografiche: naturalmente in presenza, seppure con la riformulazione dei programmi e delle modalità di partecipazione, che comunque prevedono anche il coinvolgimento del digitale. Dopo l’edizione del 2020, interamente in streaming a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, torna anche quest’anno “Cinema nelle Biblioteche” organizzato dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici (ANAC) in collaborazione con la sezione Cinematografica e Letteratura del Circolo della Cultura e delle Arti (CCA) di Trieste.

Dalla metà di ottobre e per tutto il mese di novembre sono in programma eventi in apparenza diversificati. Partiamo con un omaggio, a cent’anni dalla nascita, ad uno dei più grandi sceneggiatori italiani, qual’ è stato Ugo Pirro. Aprirà i lavori un documentario “Soltanto un nome nei titoli di testa”, realizzato da Daniele Di Biasio dove si ricostruisce la biografia artistica di Pirro, dall’ impegno politico ai due Oscar vinti nel 1972 per la sceneggiatura originale di “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” e per la sceneggiatura non originale de “Il giardino dei Finzi-Contini” tratto da un romanzo di Giorgio Bassani.

A seguire i film di questa quinta edizione che, come nelle precedenti , gli autori converseranno con il pubblico presente in sala.

Anche la formazione, aspetto particolarmente importante del programma, ha trovato il suo pubblico elettivo negli studenti che si sono accreditati. Il progetto ‘I mestieri del cinema’ avrà come scopo quello di fornire un’idea su quelle che sono le singole professioni nel diversificato mondo della filiera cinematografica e audiovisiva.