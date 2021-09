Bando di ammissione alla Scuola di sceneggiatura Leo Benvenuti anno accademico 2021/2022

L’ANAC, Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici italiani, apre le selezioni per l’ammissione al terzo anno della Scuola di sceneggiatura cinematografica e televisiva Leo Benvenuti con sede a Roma.

La Scuola punta ai seguenti obiettivi formativi:

saper scrivere un soggetto;

saper scrivere un trattamento;

saper elaborare la presentazione di una serie;

scrivere una sceneggiatura completa (lungometraggio o episodio di serie TV).

La Scuola si avvale del prestigioso comitato scientifico formato da: Giuliano Montaldo, Pupi Avati, Carlo Verdone, Roberto Faenza, Nicola Guaglianone, Gabriele Mainetti, Mariangela Barbanente, Valentina Ferlan, Daniele Costantini, Salvatore De Mola.

Il corso, diretto da Umberto Marino, ha tra i suoi insegnanti Nicola Guaglianone, Salvatore De Mola, Tommaso Renzoni, Paolo Costella, Valentina Ferlan, Francesco Ranieri Martinotti, Chiara Leonardi, Mariangela Barbanente, Giancarlo Leone, Fabrizio Zappi, e si è avvalsa della collaborazione editoriale di Pupi Avati, Paolo Genovese, Ivano De Matteo, Marco Manetti, Fania Petrocchi e Marco Videtta.

Il corso ha durata annuale, e si terrà tra dicembre 2021 e giugno 2022, per un totale di 360 ore distribuite in 120 lezioni (due giorni a settimana con due lezioni di tre ore ogni giorno). La frequenza è obbligatoria. Il corso è gratuito. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le competenze acquisite.

Le lezioni si terranno il venerdì e il sabato. I restanti giorni della settimana sono riservati allo studio e alla scrittura. Alcuni elaborati prodotti nel corso delle lezioni e la stesura della sceneggiatura prevista come elaborato finale, prevedono un lavoro da svolgersi in gruppi composti dagli allievi in corso. Le lezioni si svolgeranno in presenza, presso la sede della Scuola, salvo eventuali disposizioni ministeriali in materia di didattica a distanza.

Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni entro la data di chiusura del presente bando (non c’è limite di età oltre a questo). Non sono richiesti titoli di studio o esperienze pregresse in sede di valutazione della candidatura. Chi ha partecipato alle selezioni negli anni precedenti può partecipare nuovamente. La classe di allievi dell’anno accademico 2021/2022 sarà composta da 10 allievi. Tuttavia, la commissione si riserva il diritto di selezionare un numero inferiore o superiore di candidati per comporre un gruppo il più omogeneo possibile.

Gli allievi saranno selezionati attraverso due fasi:

I fase: elaborazione di un soggetto originale per un lungometraggio o una serie (massimo una pagina e mezza) e di una scena dialogata (minimo tre pagine) tratta dallo stesso soggetto (ambientata in un unico luogo e che si svolge interamente in un unico tempo), entrambi in lingua italiana. Non saranno presi in considerazione materiali aggiuntivi.

I due elaborati devono pervenire, distinti in due documenti riportanti Titolo (soggetto/scena) – Nome e Cognome del candidato, in formato PDF a partire o da un formato DOC (carattere Times New Roman 12, interlinea 1,15, margini 2,5), o da un formato FDX o simili. Al termine della valutazione degli elaborati da parte della commissione, a tutti i candidati verrà comunicato via mail l’esito della prima fase. Contestualmente, alla comunicazione suddetta, ai candidati ammessi alla seconda fase saranno anche cominicati i dettagli per accedere al colloquio.

II fase: colloquio con almeno due membri del corpo docente (fissato entro fine settembre 2021 e da svolgersi a metà ottobre 2021) a cui potranno accedere solo i candidati che avranno superato la prima fase di selezione. Il colloquio potrà svolgersi a distanza a seconda delle necessità organizzative della commissione e delle disposizioni ministeriali in materia di didattica a distanza.

Le domande di partecipazione, correlate dagli elaborati allegati in formato digitale e dei dati anagrafici inseriti nel corpo della mail (Nome, Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza, Codice Fiscale), devono pervenire esclusivamente all’indirizzo della Segreteria della Scuola (scuolaleobenvenuti@anac-autori.it) entro e non oltre le 23:59 del 15 settembre 2021. Nell’oggetto va indicata la dicitura: Candidatura Scuola Leo Benvenuti – Nome e Cognome del candidato.

La partecipazione alle selezioni è gratuita.

I diritti d’autore connessi agli elaborati inviati appartegono ai candidati. Gli elaborati non saranno restituiti.

La Scuola non prevede una sessione di colloqui per i candidati non ammessi.

Il giudizio della commissione è insindacabile.

Entro la fine di ottobre 2021 la Segreteria della Scuola comunicherà via mail a tutti i candidati l’esito della seconda fase di selezione e pubblicherà l’elenco degli studenti ammessi.

Le lezioni avranno inizio a gennaio 2022.

Per informazioni: