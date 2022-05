ANAC: “CONDIVISIONE PIENA DELL'APPELLO DEL BROCCO/LETTA SULLA CENTRALITÀ DELLA SALA” - comunicato stampa

ANAC: “CONDIVISIONE PIENA DELL'APPELLO DEL BROCCO/LETTA SULLA CENTRALITÀ DELLA SALA”

L'Associazione Nazionale Autori Cinematografici condivide pienamente l'appello " La sala è centrale" apparso sulle pagine del Corriere della Sera a firma di Paolo Del Brocco (Ad di Rai Cinema ) e Giampaolo Letta (Ad di Medusa) e lo rilancia nel giorno in cui l'Accademia del Cinema italiano assegna i premi David di Donatello. Gli oltre 1600 tra autori, attori, artisti e professionisti che fanno parte della giuria insieme a tutti gli altri che ogni giorno partecipano alla realizzazione di un film, testimoniano con il proprio lavoro e il proprio talento quanto sia centrale il cinema per la cultura e per il sistema dell'audiovisivo italiani.

L'ANAC che da 7 anni assegna a Venezia il premio Carlo Lizzani alla sala cinematografica italiana più attiva e che già nel 2020 aveva avviato un confronto con il webinar "La sala il sale del cinema" ritiene fondamentale che i rappresentanti delle due più importanti aziende italiane di produzione, distribuzione e diffusione abbiano con efficacia preso posizione.

Le quattro proposte avanzate da Del Brocco e Letta:

- l'adozione di una più coerente cronologia a difesa dell'uscita in sala;

- il prolungamento del tax credit alla distribuzione (al quale l'ANAC aggiungerebbe quello all'esercizio);

- il ridimensionamento del tax credit a favore della produzione delle serie destinate alle piattaforme;

- la regolamentazione delle cosiddette uscite evento di tre giorni;

Sono misure pienamente condivise dall'ANAC che è pronta a sostenerle e a battersi insieme e Rai Cinema e Medusa perché possano essere adottate al più presto, anche nel quadro di un ampio progetto di riorganizzazione e di rilancio delle sale all'interno di un sistema audiovisivo equilibrato.